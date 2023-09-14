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Еврокомиссара заметили за вязанием во время выступления фон дер Ляйен

Четверг, 14 сентября 2023, 11:02

Еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон заметили за вязанием во время выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с речью "О положении Союза".

Об этом сообщает "Европейская правда".

На опубликованном в Сети видео видно, как Йоханссон занимается вязанием над рабочим столом в зале заседаний.

О том, что Йоханссон увлекается вязанием, известно давно. Еврокомиссар периодически делится своими работами в интернете, а также делает вязаные подарки своим коллегам.

Напомним, в своей речи фон дер Ляйен объявила, что Европейская комиссия начнет пересмотр политики ЕС и предложит свои идеи относительно того, как должен функционировать Европейский Союз, в связи с будущим присоединением к нему новых членов.

Глава Еврокомиссии также сказала, что Украина достигла больших успехов на пути присоединения к Европейскому Союзу, но полное вступление в ЕС является процессом, основанным на заслугах.

Подробно о речи Урсулы фон дер Ляйен читайте в статье "ЕвроПравды": Украина больше не в центре внимания ЕС: что показала ежегодная речь президента Еврокомиссии.

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