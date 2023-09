Еврокомиссара заметили за вязанием во время выступления фон дер Ляйен

Еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон заметили за вязанием во время выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с речью "О положении Союза".

Об этом сообщает "Европейская правда".

На опубликованном в Сети видео видно, как Йоханссон занимается вязанием над рабочим столом в зале заседаний.

О том, что Йоханссон увлекается вязанием, известно давно. Еврокомиссар периодически делится своими работами в интернете, а также делает вязаные подарки своим коллегам.

It’s a privilege to work together with the bright and competent men and women in my cabinet. To show how much I appreciate them I have knitted warm socks to them all: pic.twitter.com/N42Mlb3WvE