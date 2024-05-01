Во Франции возросло количество задержанных на первомайских акциях
Общее количество задержанных на фоне первомайских акций во Франции достигло около шестидесяти, пострадали по меньшей мере 14 правоохранителей.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
В Париже, где проходит самая большая демонстрация, по состоянию на 18 часов задержали 45 человек. Шествие было в целом мирным, однако отдельные участники устраивали провокации и столкновения с полицией.
Пострадали 12 полицейских, из которых семеро – из-за подрыва рядом с ними самодельного взрывного устройства.
В Лионе, где группа радикалов на фоне демонстрации начала громить витрины и предметы на улицах, количество задержанных возросло до 22. Причиной задержаний стали применение силы и петард против полиции, в одном случае молодой человек сорвал со здания национальный триколор.
По итогам дня профсоюзы заявляют о 210 тысячах участников демонстраций по всей территории страны, тогда как по оценкам МВД в акциях приняли участие около 121 тысячи человек.
Это существенно меньше, чем 800 тысяч только по официальным оценкам в 2023 году, когда праздник выпал на пик протестов против пенсионной реформы.
В Стамбуле на первомайских протестах задержали более 200 человек.