Єврокомісарку помітили за в'язанням під час виступу фон дер Ляєн

Єврокомісарку із внутрішніх справ Ілву Йоганссон помітили за в'язанням під час виступу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із промовою "Про становище Союзу".

Про це повідомляє "Європейська правда".

На опублікованому у Мережі відео видно, як Йоганссон займається в'язанням над робочим столом у залі засідань.

Про це, що Йоганссон захоплюється в’язанням, відомо давно. Єврокомісарка періодично ділиться своїми роботами в Інтернеті, а також робить в’язані подарунки своїм колегам.

It’s a privilege to work together with the bright and competent men and women in my cabinet. To show how much I appreciate them I have knitted warm socks to them all: pic.twitter.com/N42Mlb3WvE — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) November 26, 2020

Нагадаємо, у своїй промові фон дер Ляєн оголосила, що Європейська комісія розпочне перегляд політики ЄС та запропонує свої ідеї стосовно того, як повинен функціонувати Європейський Союз, у зв’язку з майбутнім приєднанням до нього нових членів.

Глава Єврокомісії також сказала, що Україна досягла великих успіхів на шляху приєднання до Європейського Союзу, але повний вступ у ЄС є процесом, що ґрунтується на заслугах.

Детально про промову Урсули фон дер Ляєн читайте у статті "ЄвроПравди": Україна більше не в центрі уваги ЄС: що показала щорічна промова президентки Єврокомісії.