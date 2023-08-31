Вмешательство в выборы в Джорджии: Трамп не признает вины, в суд не приедет

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по делу о вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия и отказался приезжать для официального объявления обвинений в суд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Трампу и еще 18 фигурантам уголовного производства в Джорджии должны официально объявить обвинения 6 сентября, начиная с 16:30 по Киеву, но они не были обязаны являться в суд лично.

На прошлой неделе он уже прошел процедуру ареста в тюрьме округа Фултон в Атланте и вышел под залог в 200 тысяч долларов. Кроме того, Трампу сделали так называемое тюремное фото (магшот) – он стал первым экс-президентом США, который прошел через эту процедуру.

В этом деле Трампу предъявили обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей; по судебному иску Трампа на основе ложных документов, где они утверждали, что тысячи избирателей проголосовали незаконно, хотя это была неправда.

Политик в настоящее время является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.

Экс-президент не признал своей вины ни по одному делу. В то же время около половины избирателей-республиканцев утверждают, что не проголосовали бы за Трампа, если бы суд признал его виновным.

Подробнее о последнем деле в отношении Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".