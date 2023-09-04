Глава МИД Австрии пошутил, что видит Кулебу чаще, чем детей

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг пошутил о частых встречах со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на конференции послов Австрии, почетным гостем которой стал глава внешнеполитического ведомства Украины, сообщает Die Presse.

Перед обращением Кулебы к австрийскому дипкорпусу по видеосвязи Шалленберг заявил, что ему кажется, что он видит его чаще, чем своих детей.

"Я прошу прощения перед вашими детьми", – ответил ему глава украинского МИД.

Ранее сообщалось, что Кулеба стал почетным гостем конференции послов Австрии, где выразил благодарность Вене за значительную финансовую и гуманитарную поддержку.

Он также подчеркнул, что развязанную Россией войну нельзя остановить, сев за стол переговоров.

Напомним, в конце августа Кулеба стал почетным гостем конференции французских послов в Париже.

Перед этим украинский министр провел переговоры с чешским коллегой Яном Липавским в Праге, а также выступил перед чешскими дипломатами.