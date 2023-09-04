Глава МЗС Австрії пожартував, що бачить Кулебу частіше, ніж дітей

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг пожартував про часті зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на конференції послів Австрії, почесним гостем якої став очільник зовнішньополітичного відомства України, повідомляє Die Presse.

Перед зверненням Кулеби до австрійського дипкорпусу по відеозв’язку Шалленберг заявив, що йому здається, що він бачить його частіше, ніж своїх дітей.

"Я прошу вибачення перед вашими дітьми", – відповів йому глава українського МЗС.

Раніше повідомлялося, що Кулеба став почесним гостем конференції послів Австрії, де висловив вдячність Відню за значну фінансову та гуманітарну підтримку.

Він також наголосив, що розв’язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів.

Нагадаємо, наприкінці серпня Кулеба став почесним гостем конференції французьких послів у Парижі.

Перед цим український міністр проводив переговори з чеським колегою Яном Ліпавським у Празі, а також виступив перед чеськими дипломатами.