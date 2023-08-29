60 мигрантов атаковали польских пограничников со стороны Беларуси

Группа из 60 мигрантов совершила нападение на польских пограничников на границе с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Пограничная служба Польши.

Ведомство заявило, что на участке заставы Дубичи Церковные 28 августа группа "агрессивно настроенных иностранцев" забросала польских пограничников камнями со стороны Беларуси.

"На место происшествия направили специальный автомобиль Tajfun с водометами. По прибытии машины группа отошла в Беларусь, водометы не применяли", – говорится в сообщении.

Wczoraj tj.28.08 na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne agresywna grupa 60 cudzoziemców po stronie🇧🇾rzucała kamieniami w służby🇵🇱

Do zdarzenia skierowano pojazd specjalny #Tajfun wyposażony w armatki wodne. Po przyjeździe pojazdu grupa wycofała się na🇧🇾, armatki wodne nie były używane. pic.twitter.com/47dycdpaVv — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 29, 2023

Ранее сообщалось, что большинство поляков не чувствуют опасности в связи с потенциальными угрозами со стороны соседних России и Беларуси.

Напомним, на прошлой неделе Польша объявила о создании подразделения спецназа для защиты критической инфраструктуры.

Накануне Польша и государства Балтии согласовали условия для закрытия границы с Беларусью.