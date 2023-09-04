На границе Латвии за последние дни развернули почти 130 нелегальных мигрантов

Латвийские пограничники за последние трое суток развернули на границе с Беларусью почти 130 человек, которые пытались незаконно попасть в страну.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Пограничная служба сообщила, что за последние три дня предотвратила незаконное пересечение границы из Беларуси 129 лицами.

Всего с начала года таких случаев было более 6900, существенно больше, чем 5286 за весь 2022 год. В то же время 316 мигрантов впустили в Латвию по гуманитарным соображениям.

В связи с растущим количеством попыток пересечения границы с 11 августа как минимум до 10 февраля в части приграничных районов Латвии действует усиленный режим охраны границы. К охране привлекли больше пограничников и пригласили дополнительную поддержку от военных и полиции.

Недавно в ведомстве также заявляли, что нарушители стали более агрессивными.

Напомним, в конце августа Польша и государства Балтии согласовали условия для синхронного закрытия границы с Беларусью.