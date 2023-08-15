Латвия отменяет отпуска для пограничников из-за угрозы из Беларуси

Государственная пограничная служба Латвии во вторник объявила о мобилизации своих работников для усиления охраны участка границы с Беларусью.

Об этом говорится в сообщении службы, которое цитирует "Европейская правда".

Решение о мобилизации пограничников служба приняла "в связи с резким ростом гибридной угрозы на латвийско-белорусской границе за последние сутки, когда было выявлено 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы".

Также Госпогранслужба Латвии упомянула об увеличении участия белорусских властей в организации потока нелегальных мигрантов и информацию о рисках, что свидетельствует о возможном росте гибридной угрозы.

"Сейчас ежегодные отпуска сотрудников Государственной пограничной службы приостановлены, а офицеры, которые находятся в отпусках, из них отозваны", – говорится в сообщении.

Также латвийские пограничники обратятся за помощью в охране границы с Беларусью к Силам обороны и Национальной полиции страны.

Из-за искусственно созданного режимом Лукашенко миграционного кризиса на границах Беларуси с ЕС Латвия в августе 2021 года ввела режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах и с тех пор продолжает его.

В начале августа латвийские чиновники говорили, что белорусские службы участвуют в порче заграждений на границе, чтобы помогать мигрантам попадать в Латвию.