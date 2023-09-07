НАТО не видит никаких признаков того, что обломки беспилотника, найденные на румынской территории, были вызваны преднамеренной атакой Москвы против Румынии.

Об этом заявил в четверг генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая перед европарламентариями, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"У нас нет никакой информации, которая бы указывала на преднамеренную атаку со стороны России, и мы ждем результатов расследования, которое продолжается", – заявил Столтенберг.

В НАТО ранее заявили, что Румыния проинформировала членов блока об инциденте на заседании Североатлантического совета 6 сентября, и члены Альянса "выразили решительную солидарность с Румынией".

"Мы продолжаем пристально следить за ситуацией и держим связь с нашим союзником Румынией", – прокомментировали в НАТО.

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент.

Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".