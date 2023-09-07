НАТО не бачить ознак, що РФ цілила по Румунії навмисно – генсек

НАТО не бачить жодних ознак того, що уламки безпілотника, знайдені на румунській території, були спричинені навмисною атакою Москви проти Румунії.

Про це заявив у четвер генсек Альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед європарламентарями, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми чекаємо на результати розслідування, що триває", – заявив Столтенберг.

У НАТО раніше заявили, що Румунія поінформувала членів блоку про інцидент на засіданні Північноатлантичної ради 6 вересня, і члени Альянсу "висловили рішучу солідарність з Румунією".

"Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв’язок з нашим союзником Румунією", – прокоментували у НАТО.

Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент.

Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".