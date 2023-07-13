Почти половина беженцев из Украины в Германии хотят остаться - опрос

Из более одного миллиона украинских беженцев, которые приехали в Германию, спасаясь от войны, 44% надеются остаться в этой стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на опрос, который совместно провели Немецкий институт экономических исследований, Институт исследований занятости (IAB), Министерство по делам миграции и беженцев ФРГ, а также Федеральный институт демографических исследований.

Отмечается, что число тех украинских беженцев, кто хочет остаться в ФРГ, увеличилось на 5%, если сравнивать с 39% в предыдущем опросе, который опубликовали в конце лета 2022 года.

Как говорится в исследовании, из опрошенных 18% нашли работу, что лишь немного больше, чем 17% в конце лета 2022 года. Этому помогло то, что, согласно опросу, три четверти беженцев посещали курсы немецкого языка или уже закончили их.

Исследование также свидетельствует, что женщинам с детьми сложнее найти работу, а половина украинок, которые приехали в ФРГ в качестве беженки после полномасштабного вторжения РФ в страну в феврале 2022 года, имеют как минимум одного ребенка.

Если верить опросу, только 3% женщин с маленькими детьми работают, в основном из-за того, что большинство из них не имеют партнера в Германии, тогда как 23% мужчин с маленькими детьми работают, поскольку, как правило, с ними живет партнер.

Ранее консультативный совет по вопросам миграции (ARM) Нидерландов в своем отчете требовал от правительства сделать более ясными перспективы украинских беженцев, находящихся в стране.

По данным разведки Британии, из-за вторжения РФ четверть украинцев стали вынужденными переселенцами.