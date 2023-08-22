ЕС призвали как можно быстрее продлить защиту украинских беженцев

Правозащитная организация Pro Asyl, которая занимается поддержкой искателей убежища в Германии, призвала ЕС как можно быстрее продлить действие директивы о временной защите украинских беженцев, которая истекает в марте 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует DW со ссылкой на Neue Osnabrücker Zeitung.

Правозащитники убеждены, что главы МВД Евросоюза "должны официально принять это решение как можно быстрее, чтобы люди были в большей безопасности, а власть могла подготовиться соответствующим образом".

Другое развитие событий они назвали "абсурдом" на фоне продолжающейся войны РФ против Украины. Этот же призыв сделала Конференция немецких городов, объединяющая несколько тысяч муниципалитетов Германии.

Как заявил управляющий директор организации Гельмут Деди, "городам срочно необходимы гарантии того, что директива ЕС будет продлена и это создаст юридическую определенность в отношении статуса проживания беженцев из Украины".

"Это доказало свою эффективность и значительно облегчило работу на месте", – подчеркнул он, также призвав сделать систему распределения финансирования между городами более гибкой.

По словам главы крупнейшего в Германии иммиграционного ведомства в Берлине Энгельгарда Мазанке, украинские беженцы "хотят знать это сейчас".

"Это понятно, потому что, например, для получения разрешения на субсидируемое жилье, нужен вид на жительство сроком на один год", – пояснил он.

В ЕС была принята Директива о временной защите, чтобы украинцы могли найти убежище и получить помощь с как можно меньшим количеством препятствий. Страны-члены ЕС даже начали строить временные украинские "деревни", чтобы помочь беженцам лучше интегрироваться в общество.

Ранее сообщалось, что из более одного миллиона украинских беженцев, которые приехали в Германию, спасаясь от войны, 44% надеются остаться в стране.

Правительства европейских стран выделили более 43 миллиардов евро на приют для украинцев, которые стали беженцами из-за развязанной Россией войны.