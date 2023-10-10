Белый дом: США не собираются вводить войска в Израиль

Соединенные Штаты не намерены вводить войска в Израиль, который подвергся нападению ХАМАСа.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает CNN.

"Нет никаких намерений отправлять туда американские войска", – заявил Кирби.

Впрочем, по его словам, президент США Джо Байден "всегда будет гарантировать, что мы защищаем и отстаиваем наши интересы национальной безопасности, где бы эти интересы ни находились, в том числе, в частности, в этой части мира".

Кирби добавил, что первый транш дополнительной помощи по безопасности Израилю со стороны США в ответ на нападения ХАМАСа уже в пути по состоянию на вечер понедельника.

"Мы ожидаем, что со стороны Израиля будут дополнительные запросы на системы безопасности, поскольку они продолжают тратить боеприпасы в этой борьбе, и мы будем поддерживать их".

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.

Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения ХАМАС.