Байден в разговоре с Нетаньяху призвал все страны осудить зверства ХАМАС

Президент США Джо Байден отметил необходимость однозначного осуждения всеми странами жестоких зверств ХАМАС во время нападения террористической группировки на Израиль.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Белый дом.

Американский лидер подчеркнул необходимость однозначного осуждения всеми странами жестоких зверств ХАМАС, которые напоминают зверства группировки "Исламское государство" многолетней давности.

Байден также подробно рассказал о поддержке США, которая уже поступила или вскоре поступит, включая боеприпасы, перехватчики для системы ПВО "Железный купол", перемещение крупнейшего в мире авианосца в Восточное Средиземноморье и другие оборонные материалы.

По сообщению Белого дома, они договорились снова поговорить в течение следующих нескольких дней.

Нападение ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, стало крупнейшим обострением арабо-израильского конфликта за последние 50 лет. Израильская сторона говорит о более 1200 погибших, в секторе Газа их насчитывается более 900.

Ранее во вторник президент США Джо Байден произнес заявление в Белом доме, во время которого подтвердил поддержку Израиля со стороны Вашингтона, а также предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт.

Он добавил, что США направляют Израилю дополнительную военную помощь, в частности боеприпасы и перехватчики для системы "Железный купол".

По словам Байдена, американская администрация также будет делиться с израильскими партнерами разведданными и направит экспертов для консультаций – в том числе и по освобождению граждан США, которых ХАМАС держит в заложниках.