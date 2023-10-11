Байден у розмові з Нетаньягу закликав усі країни засудити звірства ХАМАС

Президент США Джо Байден наголосив на необхідності однозначного засудження всіма країнами жорстоких звірств ХАМАС під час нападу терористичного угруповання на Ізраїль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Білий дім.

Американський лідер наголосив на необхідності однозначного засудження усіма країнами жорстоких звірств ХАМАС, які нагадують звірства угруповання "Ісламська держава" багаторічної давнини.

Байден також детально розповів про підтримку США, яка вже надійшла або незабаром надійде, включаючи боєприпаси, перехоплювачі для системи ППО "Залізний купол", переміщення найбільшого у світі авіаносцю до Східного Середземномор'я та інші оборонні матеріали.

За повідомленням Білого дому, вони домовилися знову поговорити протягом наступних кількох днів.

Напад ХАМАС на Ізраїль у суботу, 7 жовтня, став найбільшим загостренням арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. Ізраїльська сторона говорить про понад 1200 загиблих, у секторі Газа їх налічується понад 900.

Раніше у вівторок президент США Джо Байден виголосив заяву в Білому домі, під час якої підтвердив підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона, а також застеріг треті сторони від втручання у конфлікт.

Він додав, що США спрямовують Ізраїлю додаткову військову допомогу, зокрема боєприпаси й перехоплювачі для системи "Залізний купол".

За словами Байдена, американська адміністрація також ділитиметься з ізраїльськими партнерами розвідданими й скерує експертів для консультацій – зокрема й стосовно визволення громадян США, яких ХАМАС тримає в заручниках.