Президенты Эстонии и Финляндии обсудили повреждение газопровода и кабеля в Финском заливе

Президенты Эстонии и Финляндии провели телефонный разговор, в котором обменялись мнениями о повреждении газопровода Balticconnerctor и кабеля передачи данных в Финском заливе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter (X) президент Эстонии Алар Карис рассказал, что говорил с финским коллегой Саули Ниинистё и страны "продолжат поддерживать тесную связь и сотрудничество".

Ниинистё со своей стороны отметил, что пообщался на тему поврежденной инфраструктуры также с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Наши тесные контакты с союзниками и партнерами продолжаются", – отметил президент Финляндии.

Spoke with President @niinisto about the damage to undersea infrastructure between #Estonia & #Finland. Will continue close contact and cooperation. https://t.co/Q4Zm2YvzO9