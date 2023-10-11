Президенты Эстонии и Финляндии обсудили повреждение газопровода и кабеля в Финском заливе

Президенты Эстонии и Финляндии провели телефонный разговор, в котором обменялись мнениями о повреждении газопровода Balticconnerctor и кабеля передачи данных в Финском заливе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter (X) президент Эстонии Алар Карис рассказал, что говорил с финским коллегой Саули Ниинистё и страны "продолжат поддерживать тесную связь и сотрудничество".

Ниинистё со своей стороны отметил, что пообщался на тему поврежденной инфраструктуры также с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Наши тесные контакты с союзниками и партнерами продолжаются", – отметил президент Финляндии.

Spoke with President @niinisto about the damage to undersea infrastructure between #Estonia & #Finland. Will continue close contact and cooperation. https://t.co/Q4Zm2YvzO9 — Alar Karis (@AlarKaris) October 11, 2023

Вопрос должны были обсуждать и на встрече министров стран НАТО в Брюсселе.

Напомним, вечером 10 октября финская и эстонская сторона вышли с официальными заявлениями по поводу того, что в настоящее время известно о повреждении газопровода Balticconnector и кабеля передачи данных, которые соединяют страны через Финский залив.

Финляндия, в экономической зоне которой расположено повреждение газопровода, начала расследование инцидента как причинение вреда с отягчающими обстоятельствами.

В обеих странах говорят, что сейсмологические данные не указывают на применение взрывчатки.

В то же время норвежский исследовательский институт зафиксировал признаки возможного взрыва в ночь повреждения газопровода – хотя и существенно более слабого, чем тогда, когда произошла диверсия на "Северных потоках".