Финляндия расследует повреждение газопровода в Финском заливе как вмешательство извне

Финское Национальное бюро расследования предполагает, что повреждение на газопроводе Balticconnector стало следствием внешнего воздействия.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом на специальном брифинге с участием премьера Финляндии и всех профильных ведомств объявил представитель Национального бюро расследования Тимо Килпеляйнен.

Ведомство начало предварительное расследование по факту повреждения газопровода, квалифицировав его как причинение вреда с отягчающими обстоятельствами – поскольку предполагают, что причиной повреждения стало внешнее вмешательство. Впрочем, пока следователи устанавливают, является ли повреждение результатом умышленных действий, или причина была другая.

Однако когда Килпеляйнена спросили о размере повреждения, он сказал, что это выглядит как результат умышленных действий.

Сейчас проводится техническое расследование вокруг места утечки. Пока следователи не видят признаков применения взрывчатки. Это зона достаточно интенсивного движения судов разных стран.

Что касается кабеля коммуникаций, повреждения скорее всего находится в исключительной экономической зоне Эстонии, поэтому расследование будет вести эстонская сторона.

Заместитель главы Пограничной службы Маркку Хассинен рассказал, что место повреждения нашли утром во вторник. По его словам, речь идет не о просто утечке, а явном повреждении газопровода.

Хассинен уточнил, что места повреждений на газопроводе и кабеле находятся не в непосредственной близости друг к другу.

Премьер Петтери Орпо акцентировал, что расследование пока только на начальном этапе, и отметил, что доволен реакцией всех ведомств.

По его словам, угрозы для энергетической безопасности Финляндии из-за последствий этого инцидента пока нет. Повреждение кабеля передачи данных также не задело критически важных для страны коммуникаций.

Премьер добавил, что инцидент нужно тщательно расследовать, прежде чем делать какие-то выводы.

Напомним, в воскресенье финский государственный оператор газотранспортной системы сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения в возможной утечке газа.

Впоследствии финские СМИ сообщили, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту.

Генсек НАТО провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Ниинистьо отметил, что повреждения газопровода и кабеля "вероятно, стали следствием внешнего воздействия".

Инцидент обсудили также главы МИД Эстонии и Финляндии.

Газопровод Balticconnector открыли в декабре 2019 года. Длина подводной части Balticconnector от эстонского портового города Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.

Цель Balticconnector заключалась в обеспечении транспортировки газа между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат и уменьшения зависимости местных рынков от российского "Газпрома".