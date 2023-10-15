В Германии вырос уровень преступности, связанной с контрабандой людей

В Германии в 2022 году выросло количество задержаний по обвинению в контрабанде людей.

Такие данные привели в федеральной полиции в ответ на депутатский запрос лидера фракции Левой партии в бундестаге Дитмара Барча, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В 2022 году в Германии 2728 человек были задержаны по подозрению в контрабанде людей, тогда как в 2021-м их количество составляло 2132 человека. За период с начала этого года до 31 августа немецкая полиция задержала уже 1683 подозреваемых в контрабанде.

Чаще всего подозреваемыми в контрабанде людей оказывались граждане Сирии, также увеличилось количество подозреваемых контрабандистов среди граждан Турции.

По данным полиции, с 2022 года граждане Германии стали входить в пятерку национальностей контрабандистов, которые чаще всего регистрируются.

В полиции также отметили значительный рост контрабанды со стороны украинцев.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за ограничение нелегальной миграции в страну.

Со своей стороны канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится обуздать нелегальную миграцию с помощью более строгого пограничного контроля.

Также сообщалось, что министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с "бесчеловечной контрабандой".

Ранее Германия усилила проверки на границах с Польшей и Чехией.