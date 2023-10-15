У Німеччині зріс рівень злочинності, пов'язаної з контрабандою людей

У Німеччині 2022 року зросла кількість затримань за звинуваченням у контрабанді людей.

Такі дані навели у федеральній поліції у відповідь на депутатський запит, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У 2022 році в Німеччині 2728 осіб було затримано за підозрою в контрабанді людей, тоді як 2021-му їхня кількість становила 2132 особи. За період із початку цього року до 31 серпня німецька поліція затримала вже 1683 підозрюваних у контрабанді.

Найчастіше підозрюваними в контрабанді людей виявлялися громадяни Сирії , також збільшилася кількість підозрюваних контрабандистів серед громадян Туреччини.

За даними поліції, з 2022 року громадяни Німеччини стали входити до п'ятірки національностей контрабандистів, які найчастіше реєструються.

У поліції також відзначили значне зростання контрабанди з боку українців.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився за обмеження нелегальної міграції у країну.

Зі свого боку канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін прагне приборкати нелегальну міграцію за допомогою більш суворого прикордонного контролю.

Також повідомлялося, що міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з "нелюдською контрабандою".

Перед цим Німеччина посилила перевірки на кордонах з Польщею та Чехією.