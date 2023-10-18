МИД осудил намерения России разрешить возобновление испытаний ядерного оружия

Министерство иностранных дел Украины считает решение российского парламента отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) очередным шагом ядерного шантажа РФ.

Об этом говорится в комментарии украинского МИД, который цитирует "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Украины назвало решение Госдумы России "очередным провокационным шагом государства-агрессора, направленным на усиление ядерного шантажа", который отражает события в этом государстве в последние годы.

"Государство-агрессор уже спровоцировало опасный дисбаланс глобальной архитектуры ядерного разоружения и нераспространения своими решениями о приостановлении участия в новом Договоре о СНВ и противоправном размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси", – напоминает МИД.

Министерство подчеркивает, что такие действия России как страны с "крупнейшим ядерным потенциалом в мире" ставят под угрозу международную безопасность и стабильность.

"Украина осуждает шаги России по отзыву ратификации Договора и призывает международное сообщество соответственно отреагировать на провокации Москвы, направленные на причинение вреда объекту и цели ДВЗЯИ", – добавило ведомство.

Государственная дума России в среду завершила принятие законопроекта об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний, что изменит правовую позицию Москвы относительно возможности их проведения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал безответственными угрозы Москвы отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, но отметил, что изменений в развертывании российских ядерных сил не было.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств в целом считают такой сценарий маловероятным.