Генсек НАТО прокомментировал вероятность возобновления Россией ядерных испытаний

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал безответственными угрозы Москвы отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, и отметил, что изменений в развертывании российских ядерных сил не было.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в Брюсселе 11 октября.

Столтенберг назвал риторику России относительно ядерного оружия безответственной и опасной.

"Россия должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна вестись. Конечно, мы продолжаем пристально следить, что делает Россия. Пока мы не видели никаких изменений в развертывании их ядерных сил", – отметил Столтенберг.

Он отметил, что заявления России о намерении отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний демонстрируют неуважение РФ к ее международным обязательствам и ставят под удар глобальные нормы по ядерным испытаниям.

"Союзники НАТО придерживаться этих норм в течение более 25 лет и не имеют планов возобновлять ядерные испытания. Путин пытается использовать ядерный шантаж для запугивания, чтобы сдержать союзников от поддержки Украины. Но ему это не удастся, ведь в наших интересах безопасности – чтобы Украина взяла верх", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Столтенберг также рассказал, о чем говорили на Совете Украина-НАТО.

Кроме того, генсек выразил уверенность, что союзники продолжат поддержку Украины независимо от того, какой будет новая власть в Польше и Словакии после выборов.