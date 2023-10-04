В Болгарии опасаются усиления пророссийских сил в случае отказа ей от Шенгена

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил о том, что в случае отказа вступления в Шенгенскую зону в его стране усилятся прокремлевские силы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Der Standard.

Денков назвал нынешнее болгарское правительство очень проевропейским, которое хочет, чтобы Софию признали равноправным партнером других западных стран. В то же время, по его словам, сильная (пророссийская) оппозиция хочет чего-то другого и смотрит на Восток.

"Если мы выполним свое домашнее задание и все равно не сможем присоединиться к Шенгенской зоне и Еврозоне, оппозиция скажет: "Что бы ни рекомендовал Запад, он не считает нас равными", – добавил Денков.

Премьер уточнил, что это пошло бы на пользу не только дружественной Кремлю болгарской оппозиции, но и подобным силам в Северной Македонии и Сербии.

"Все это свидетельствует о том, что происходит более масштабная и очень важная борьба за европейское будущее Балкан", – подчеркнул Денков.

Ранее сообщалось, что Болгария не собирается идти на конфронтацию с Австрией и Нидерландами, которые блокируют ее вступление в Шенгенскую зону, отдав предпочтение мягкой дипломатии и политическому давлению на Брюссель для преодоления вето этих стран.

Перед этим Николай Денков заявил, что страна будет иметь две возможности присоединиться к безвизовой Шенгенской зоне в этом году, а именно в октябре и в декабре.

Напомним, депутаты Европарламента приняли в июле резолюцию с призывом к Европейскому совету одобрить присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне до конца 2023 года.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды.