В Берлине и еще нескольких городах Германии состоялись акции в поддержку Израиля
Воскресенье, 8 октября 2023, 18:42
В нескольких немецких городах люди в воскресенье собрались на акции выражения солидарности с Израилем, который подвергся нападению террористической группировки ХАМАС в субботу.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на MDR.
В Берлине у Бранденбургских ворот собрались около 2000 человек. Его участники требовали прекратить выплаты помощи палестинцам на Ближнем Востоке. На плакатах было написано: "Мир и безопасность для Израиля, никакой финансовой помощи террористам".
Бургомистр Берлина Кай Вегнер подчеркнул, что Берлин стоит на стороне Израиля.
"Я думаю, что мы не должны позволить разделить себя как город. Берлин стоит вместе против террора, против войны", – сказал он в интервью DPA, осудив пропалестинский митинг, состоявшийся накануне в берлинском районе Нойкьольн.
В центральной Германии также состоялись акции солидарности с Израилем. К примеру, в Лейпциге около 200 человек собрались на митинг в воскресенье днем, почтив жертв терактов минутой молчания.
Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, что стало крупнейшей эскалацией арабо-израильского конфликта за последние 50 лет. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 500 человек.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа.
Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне. Сегодня же евроинституции подняли флаг Израиля в знак солидарности.