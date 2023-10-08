В Берлине и еще нескольких городах Германии состоялись акции в поддержку Израиля

В нескольких немецких городах люди в воскресенье собрались на акции выражения солидарности с Израилем, который подвергся нападению террористической группировки ХАМАС в субботу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на MDR.

В Берлине у Бранденбургских ворот собрались около 2000 человек. Его участники требовали прекратить выплаты помощи палестинцам на Ближнем Востоке. На плакатах было написано: "Мир и безопасность для Израиля, никакой финансовой помощи террористам".

ФОТО: MDR

Бургомистр Берлина Кай Вегнер подчеркнул, что Берлин стоит на стороне Израиля.

"Я думаю, что мы не должны позволить разделить себя как город. Берлин стоит вместе против террора, против войны", – сказал он в интервью DPA, осудив пропалестинский митинг, состоявшийся накануне в берлинском районе Нойкьольн.

В центральной Германии также состоялись акции солидарности с Израилем. К примеру, в Лейпциге около 200 человек собрались на митинг в воскресенье днем, почтив жертв терактов минутой молчания.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, что стало крупнейшей эскалацией арабо-израильского конфликта за последние 50 лет. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 500 человек.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне. Сегодня же евроинституции подняли флаг Израиля в знак солидарности.