У Берліні та ще кількох містах Німеччини відбулись акції на підтримку Ізраїлю

У кількох німецьких містах люди в неділю зібрались на акції висловлення солідарності з Ізраїлем, який зазнав нападу терористичного угруповання ХАМАС у суботу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на MDR.

У Берліні біля Бранденбурзьких воріт зібрались близько 2000 людей. Його учасники вимагали припинити виплати допомоги палестинцям на Близькому Сході. На плакатах було написано: "Мир і безпека для Ізраїлю, ніякої фінансової допомоги терористам".

Фото: MDR

Бургомістр Берліна Кай Вегнер підкреслив, що Берлін стоїть на боці Ізраїлю.

"Я думаю, що ми не повинні дозволити розділити себе як місто. Берлін стоїть разом проти терору, проти війни", – сказав він в інтерв'ю DPA, засудивши пропалестинський мітинг, що відбувся напередодні в берлінському районі Нойкьольн.

У центральній Німеччині також відбулись акції солідарності з Ізраїлем. Приміром, у Лейпцигу близько 200 людей зібралися на мітинг у неділю вдень, вшанувавши жертв терактів хвилиною мовчання.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, що стало найбільшою ескалацією арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази.

Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні. Сьогодні ж євроінституції підняли прапор Ізраїлю на знак солідарності.