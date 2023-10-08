У Берліні та ще кількох містах Німеччини відбулись акції на підтримку Ізраїлю
Неділя, 8 жовтня 2023, 18:42
У кількох німецьких містах люди в неділю зібрались на акції висловлення солідарності з Ізраїлем, який зазнав нападу терористичного угруповання ХАМАС у суботу.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на MDR.
У Берліні біля Бранденбурзьких воріт зібрались близько 2000 людей. Його учасники вимагали припинити виплати допомоги палестинцям на Близькому Сході. На плакатах було написано: "Мир і безпека для Ізраїлю, ніякої фінансової допомоги терористам".
Бургомістр Берліна Кай Вегнер підкреслив, що Берлін стоїть на боці Ізраїлю.
"Я думаю, що ми не повинні дозволити розділити себе як місто. Берлін стоїть разом проти терору, проти війни", – сказав він в інтерв'ю DPA, засудивши пропалестинський мітинг, що відбувся напередодні в берлінському районі Нойкьольн.
У центральній Німеччині також відбулись акції солідарності з Ізраїлем. Приміром, у Лейпцигу близько 200 людей зібралися на мітинг у неділю вдень, вшанувавши жертв терактів хвилиною мовчання.
Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, що стало найбільшою ескалацією арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази.
Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні. Сьогодні ж євроінституції підняли прапор Ізраїлю на знак солідарності.