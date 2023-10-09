Болгария, Румыния и Венгрия эвакуируют своих граждан из Израиля

После масштабной атаки радикального исламского движения ХАМАС на Израиль Болгария, Румыния и Венгрия пытаются эвакуировать своих граждан из страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует ntv со ссылкой на сообщения правительственных ведомств этих стран.

Румыния уже вывезла 346 своих граждан из Израиля в субботу вечером, тогда как болгарский самолет доставил в безопасное место 92 гражданина Болгарии и одного – Хорватии.

Отмечается, что еще десятки граждан Болгарии ждали эвакуации в Тель-Авиве. В Венгрии также объявили об эвакуационных рейсах.

Ранее польское правительство решило направить борт для эвакуации своих граждан из Израиля, который вторые сутки противостоит нападению террористической группировки ХАМАС.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 700 человек.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.