Польша анонсировала централизованную эвакуацию своих туристов из Израиля

Польская армия организует "эвакуационный мост" для граждан Польши, которые находились в Израиле как туристы на момент последних событий в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак.

Министр объявил, что армия организует централизованную эвакуацию для польских туристов в Израиле самолетами Военно-воздушных сил.

Wojsko Polskie uruchomi most ewakuacyjny dla polskich turystów z Izraela. Naszych rodaków będziemy transportowali na pokładach wojskowych samolotów na Kretę, skąd będą bezpiecznie wracali do kraju. pic.twitter.com/5y4NI6wHjU — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 9, 2023

"Мы будем перевозить наших соотечественников на борту военных самолетов на Крит, откуда они безопасно вернутся в свою страну", – отметил Блащак.

Напомним, в Молдове заявили, что пока не планируют эвакуацию своих граждан, поскольку все желающие могут вылететь из Израиля коммерческими пассажирскими рейсами.

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