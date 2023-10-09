Польша анонсировала централизованную эвакуацию своих туристов из Израиля
Польская армия организует "эвакуационный мост" для граждан Польши, которые находились в Израиле как туристы на момент последних событий в стране.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак.
Министр объявил, что армия организует централизованную эвакуацию для польских туристов в Израиле самолетами Военно-воздушных сил.
Wojsko Polskie uruchomi most ewakuacyjny dla polskich turystów z Izraela. Naszych rodaków będziemy transportowali na pokładach wojskowych samolotów na Kretę, skąd będą bezpiecznie wracali do kraju. pic.twitter.com/5y4NI6wHjU— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 9, 2023
"Мы будем перевозить наших соотечественников на борту военных самолетов на Крит, откуда они безопасно вернутся в свою страну", – отметил Блащак.
Напомним, в Молдове заявили, что пока не планируют эвакуацию своих граждан, поскольку все желающие могут вылететь из Израиля коммерческими пассажирскими рейсами.
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