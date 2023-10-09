Укр Рус Eng

Польша анонсировала централизованную эвакуацию своих туристов из Израиля

Понедельник, 9 октября 2023, 16:35

Польская армия организует "эвакуационный мост" для граждан Польши, которые находились в Израиле как туристы на момент последних событий в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак.

Министр объявил, что армия организует централизованную эвакуацию для польских туристов в Израиле самолетами Военно-воздушных сил.

"Мы будем перевозить наших соотечественников на борту военных самолетов на Крит, откуда они безопасно вернутся в свою страну", – отметил Блащак.

Напомним, в Молдове заявили, что пока не планируют эвакуацию своих граждан, поскольку все желающие могут вылететь из Израиля коммерческими пассажирскими рейсами. 

В Румынии подтвердили, что в Израиле во время боевых действий между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС  погиб гражданин Румынии в рядах ЦАХАЛ. 

США подтвердили гибель в Израиле девяти своих граждан

Неофициально сообщалось, что среди заложников ХАМАС могут быть граждане Германии

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Израиль