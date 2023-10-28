Грузия вернула домой гражданина, похищенного военными РФ возле оккупированных территорий
Грузия заявила об освобождении своего гражданина, которого российские военные незаконно задержали вблизи линии разграничения с оккупированными территориями.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".
Служба госбезопасности Грузии сообщила, что грузинский гражданин Иване Илуридзе уже находится на контролируемой Тбилиси территории.
Илуридзе российские военные задержали в июне 2023 года рядом с селом Ахмаджи Ахалгорского района.
"Ответственность за все деструктивные действия в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации возлагается на оккупирующую силу. Центральная власть вместе с международными партнерами продолжает активно работать над возвращением всех граждан Грузии, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях", – добавили в сообщении СГБ.
В августе Грузия сообщала об освобождении двух своих граждан, которых российские военные похитили у линии разграничения с оккупированным Цхинвальским регионом (Южной Осетией).
Случаи похищения грузинских граждан в районах вдоль линии разграничения с оккупированными территориями являются нередкими.
Также РФ осуществляет вдоль линии разграничения так называемую "бордеризацию" – демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом, при этом заходя за границу реальной линии разграничения и отхватывая дополнительные куски с территории, контролируемой официальным Тбилиси.
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