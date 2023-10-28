Грузия вернула домой гражданина, похищенного военными РФ возле оккупированных территорий

Грузия заявила об освобождении своего гражданина, которого российские военные незаконно задержали вблизи линии разграничения с оккупированными территориями.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Служба госбезопасности Грузии сообщила, что грузинский гражданин Иване Илуридзе уже находится на контролируемой Тбилиси территории.

Фото СГБ Грузии

Илуридзе российские военные задержали в июне 2023 года рядом с селом Ахмаджи Ахалгорского района.

"Ответственность за все деструктивные действия в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации возлагается на оккупирующую силу. Центральная власть вместе с международными партнерами продолжает активно работать над возвращением всех граждан Грузии, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях", – добавили в сообщении СГБ.

В августе Грузия сообщала об освобождении двух своих граждан, которых российские военные похитили у линии разграничения с оккупированным Цхинвальским регионом (Южной Осетией).

Случаи похищения грузинских граждан в районах вдоль линии разграничения с оккупированными территориями являются нередкими.

Также РФ осуществляет вдоль линии разграничения так называемую "бордеризацию" – демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом, при этом заходя за границу реальной линии разграничения и отхватывая дополнительные куски с территории, контролируемой официальным Тбилиси.

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