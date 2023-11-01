Военные РФ второй раз за неделю задержали гражданина Грузии возле оккупированных территорий

Грузия второй раз за неделю сообщила о случае похищения своего гражданина российскими военными на границе с оккупированными территориями Цхинвальского региона (Южной Осетии).

Как сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда", об этом заявили в Службе госбезопасности Грузии.

Представитель СГБ Ираклий Антадзе сообщил, что новый случай произошел 31 октября в окрестностях села Тахтисдзири, что у линии разграничения.

"На сегодня незаконно заключены семь наших граждан. Вчера около 22:00 произошло еще одно незаконное задержание возле осетинского села Гвиргвина, граничащего с грузинским селом Тахтисдзири", – рассказал он.

О предыдущем таком случае сообщили во вторник, мужчину задержали возле села Синагури.

Освобождение задержанных грузин будет главной темой очередного заседания в селе Эргнети в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагирования на них, которое проходит 1 ноября.

Грузинская сторона планирует выражать протест против "бордеризации" и требовать освобождения своих граждан, похищенных российскими военными рядом с границей с оккупированными территориями.

Ранее СГБ Грузии сообщила об освобождении мужчины, задержанного возле оккупированных территорий в июне 2023 года.

Случаи похищения грузинских граждан в районах вдоль линии разграничения с оккупированными территориями неединичны.

Также РФ осуществляет вдоль линии разграничения так называемую "бордеризацию" – демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом, при этом заходя за границу реальной линии разграничения и отхватывая дополнительные куски от территории, контролируемой официальным Тбилиси.

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