Более миллиона домохозяйств во Франции остались без света из-за шторма

По меньшей мере один человек погиб и более миллиона домохозяйств остались без электричества во Франции в четверг утром из-за шторма "Сиаран".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Северо-западное побережье Франции пострадало от непогоды, поскольку скорость ветра достигала 207 км/ч.

Поставщик электроэнергии Enedis сообщил, что шторм оставил без света 1,2 миллиона домов во Франции, 780 тысяч из которых расположены в Бретани.

Министр транспорта Клеман Бон сообщил радио Franceinfo в четверг, что водитель грузовика погиб в департаменте Эна к северо-востоку от Парижа, когда на его автомобиль упало дерево.

"Это свидетельствует о том, что даже в регионах, где не действует предупреждение, существует очень высокий риск на дороге", – сказал Бон.

Прогнозируют, что в четверг шторм переместится вглубь страны. Всего в 31 департаменте Франции объявлен "оранжевый" уровень тревоги из-за опасной погоды.

В некоторых районах вдоль Атлантики ожидают волны высотой восемь-десять метров. В Париже действует предупреждение о "сильном ветре".

До утра пятницы ожидают массовые сбои в движении транспорта, по всей Франции закрыты несколько аэропортов и железнодорожные линии.

Шторм должен поразить несколько стран Западной Европы. Метеорологическая служба Британии опубликовала предупреждение о суровых погодных условиях и ветре со скоростью около 128 км/ч или больше в прибрежных районах.

Нормандские острова и восток Англии страдают больше всего, хотя большую часть юга и юго-востока также поразит более сильный, чем обычно, ветер и дождь.

Нидерландская авиакомпания KLM отменила десятки рейсов в и из аэропорта Амстердама Схипхол в четверг, поскольку шторм, как ожидается, пройдет по Нидерландам с порывами ветра до 110 км/ч.