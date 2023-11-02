Мощный шторм в Европе унес жизни двух человек

Шторм "Сиаран" накрыл северо-запад Европы в виде сильного ветра и проливного дождя, в результате чего погибли два человека во Франции и Испании, тогда как школы, аэропорты и поезда прекратили работу.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

К северо-востоку от Парижа водитель грузовика погиб от падения дерева. Жертвой в Испании стала женщина, когда на нее упало дерево в центре Мадрида. Еще три человека в Испании получили ранения.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что кроме гибели водителя грузовика, 15 человек, в том числе семь пожарных, получили ранения. По его словам, еще один человек серьезно пострадал в северном французском городе Рубе.

Власти французского города Финистер, что в регионе Бретань, призвали людей оставаться дома и избегать ветра, скорость которого достигала 207 км/ч, что привело к сообщениям о 20-метровых волнах у побережья.

Около 1300 человек пришлось переселить в кемпинги или приюты, а жителей нескольких домов эвакуировали в городе Брест после падения крана, заявил Дарманен.

Впрочем, шторм во Франции демонстрирует некоторые признаки ослабления, ведь метеорологическая служба Meteo France снизила уровень опасности сильного ветра в Маше, Финистере и Кот-д'Армор с красного до оранжевого.

В Британии больше всего пострадали Нормандские острова, где, по сообщению BBC, были выбиты окна и сорвана крыша с одного дома на острове Джерси, что заставило семьи переехать в соседние отели.

Ранее сообщалось, по меньшей мере один человек погиб и более миллиона домохозяйств остались без электричества во Франции в четверг утром из-за шторма "Сиаран".

Прогнозируют, что в четверг шторм переместится вглубь страны. Всего в 31 департаменте Франции объявлен "оранжевый" уровень тревоги из-за опасной погоды.

В некоторых районах вдоль Атлантики ожидают волны высотой 8-10 метров. В Париже действует предупреждение о "сильном ветре".

До утра пятницы ожидают массовые сбои в движении транспорта, по всей Франции закрыты несколько аэропортов и железнодорожные линии.