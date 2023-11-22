Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с РФ, кроме одного

Правительство Финляндии решило закрыть семь из восьми пунктов пропуска на границе с Россией в ответ на рост миграционного давления и причастности к нему российских пограничников.

Об этом на брифинге в среду объявил финский премьер-министр Петтери Орпо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Согласно решению финского правительства, в ночь на 25 ноября будут закрыты еще три пункта пересечения границы в Куусамо, Салла и Вартиус на сухопутной границе между Финляндией и Россией.

Будет работать только один пункт пересечения финско-российской границы Райя-Йоосепи, где искатели убежища смогут подать заявление о предоставлении международной защиты.

Отметим, что этот пункт пересечения границы является наиболее труднодоступным для россиян и работает только четыре часа в сутки.

В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.

Решение о закрытии семи пунктов пропуска на финско-российской границе будет действовать до 23 декабря.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо дал понять, что правительство может закрыть остальные пункты пропуска, которые до сих пор работают на границе с РФ, из-за использования Москвой нелегальных мигрантов в качестве оружия.