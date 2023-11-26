Президент Латвии: ЕС должен отложить продажу боеприпасов третьим странам для передачи их Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Евросоюз должен разговаривать с любыми государствами, за исключением некоторых, которые готовы продать снаряды для передачи их Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Суспільному.

"Я знаю, что есть некоторые так называемые третьи страны, которые все еще покупают боеприпасы у европейских заводов. И если мы можем отложить, например, их закупки, потому что у них нет активной военной ситуации, то, наверное, это то, что мы должны сделать", – убежден Ринкевичс.

По словам президента Латвии, для этого европейские институты должны работать вместе с некоторыми государствами.

"Но я бы сказал, что я не ставлю никаких ограничений, кроме, конечно, друзей и союзников России", – отметил глава государства.

Ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС давить на ОПК для наращивания производства снарядов для Украины.

Правительства стран ЕС обязались до конца марта 2024 года прислать Украине один миллион боеприпасов, чтобы помочь стране бороться с российскими оккупационными войсками. Однако возникли опасения, что ЕС не сможет выполнить свое обещание.

На прошлой неделе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель стал первым высокопоставленным чиновником ЕС, который признал, что союз может "не достичь (цели) до конца года".

Кроме того, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, ЕС не достигнет своей цели доставить один миллион артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года.

Напомним, на фоне беспокойства, что Европейский Союз не выполнит обещание поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, Франция согласилась пересмотреть предыдущее требование закупать снаряды только в Европе.