Президент Латвії: ЄС має відкласти продаж боєприпасів третім країнам для надання їх Україні

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Євросоюз має розмовляти з будь-якими державами, за винятком деяких, які готові продати снаряди для передачі їх Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Суспільному.

"Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", — переконаний Рінкевичс.

За словами президента Латвії, для цього європейські інституції мають працювати разом із деякими державами.

"Але я б сказав, що я не ставлю жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників Росії", — зазначив глава держави.

Раніше в Єврокомісії закликали країни ЄС тиснути на ОПК для нарощення виробництва снарядів для України.

Уряди країн ЄС зобов'язалися до кінця березня 2024 року надіслати Україні один мільйон боєприпасів, щоб допомогти країні боротися з російськими окупаційними військами. Однак виникли побоювання, що ЄС не зможе виконати свою обіцянку.

Минулого тижня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель став першим високопосадовцем ЄС, який визнав, що союз може "не досягти (мети) до кінця року".

Крім того, за словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ЄС не досягне своєї мети доставити один мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року.

Нагадаємо, на тлі занепокоєння, що Європейський Союз не виконає обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року, Франція погодилась переглянути попередню вимогу закуповувати снаряди лише в Європі.