Президент Латвии после массированной атаки РФ: Должны обеспечить Украине больше средств ПВО

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который стал свидетелем самой массированной атаки РФ дронами на Киев, заявил о необходимости обеспечить Украине больше средств противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Мы сегодня стали свидетелями крупнейшей атаки россиянами с использованием дронов по Киеву. Я имел возможность шесть часов находиться в укреплении. А рядом со мной находилась премьер-министр Литвы (Ингрида Шимоните – ред.)", – рассказал Ринкевичс.

Он отметил, что атака РФ не достигла своей цели, но она показала, что "мы должны делать все возможное, чтобы обеспечить Украине больше средств ПВО, больше боеприпасов, больше военной техники".

"Не только для того, чтобы помочь Украине на поле боя, но и чтобы защитить гражданских", – добавил латвийский президент.

Ранее Ринкевичс опубликовал фото из бомбоубежища, где он находился в ночь на субботу, когда Киев подвергся массированной атаке дронов со стороны России.

В ночь на субботу, 25 ноября, РФ выпустила по Украине рекордное количество ударных БПЛА – около 75 "Шахедов".