Франция хочет отвести 10% своей территории под защиту биоразнообразия

Франция возьмет 10% территории страны под "надежную защиту", чтобы остановить постепенное уничтожение растительного и животного мира.

Об этом говорится в новой стратегии биоразнообразия страны до 2030 года, которую премьер-министр Элизабет Борн представила в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Стратегия, которую ждали уже два года, предлагает ряд мер по защите и восстановлению природных наземных и морских территорий.

"Коллапс живых существ является экзистенциальной угрозой для наших обществ. Чтобы остановить его и изменить тенденцию, мы принимаем национальную стратегию биоразнообразия до 2030 года. Наша цель ясна: закрепить экологический переход в повседневной жизни", – объявила Борн.

Стратегия основывается на Куньмин-Монреальском соглашении, достигнутом в декабре на Конференции по биоразнообразию COP15, и Стратегии ЕС по биоразнообразию до 2030 года, которая предусматривает эффективную защиту 30% суши и океанов, восстановление 30% деградированных экосистем и сокращение на 50% использования пестицидов.

"Крах биоразнообразия настолько сильный, настолько быстрый и настолько распространенный, что надвигается шестое вымирание (...) Короче говоря, крах биоразнообразия является экзистенциальной угрозой для наших обществ. Мы должны быстро остановить его и изменить тенденцию", – добавила премьер-министр.

По данным Межправительственной научно-политической платформы ООН по биоразнообразию и экосистемам (IPBES), один миллион видов в мире находится под угрозой исчезновения, а три из четырех наземных экосистем считаются деградированными. Франция занимает шестое место в мире по количеству видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Из 40 мероприятий, предусмотренных в предложенной французской стратегии, правительство хочет увеличить площади, находящиеся под "сильной защитой", с менее чем 5% сегодня до 10% территории страны к 2030 году.

Еще одной ключевой вехой для морской среды согласно предложению является цель правительства полностью защитить морские акватории и материковые ледники к 2030 году, тогда как сегодня под защитой находится лишь 60% этих территорий.

Другие меры включают борьбу с мелиорацией, загрязнением пластиком и подводным шумом, запрет импорта продуктов, которые способствуют вырубке лесов за рубежом, уменьшение вдвое светового загрязнения и уменьшение воздействия пестицидов.

Восстановление природы также лежит в основе стратегии, поскольку Европейский Союз только что принял закон о восстановлении природы, намереваясь восстановить 30% деградированных земель и морских территорий к 2030 году.

Франция планирует высадить 50 000 километров живых изгородей и создать 50 000 гектаров водно-болотных угодий, чтобы достичь этой цели. В целом ежегодно будет восстанавливаться 120 000 гектаров природных территорий, что вдвое уменьшит темпы их разрушения.

Для реализации этих мероприятий правительство обещает "беспрецедентный" бюджет в размере 1 млрд евро в 2024 году, что на 250 млн евро больше, чем в предыдущем году. Для "усиления этих действий" правительство также планирует создать 141 рабочее место в правительственных ведомствах и расширить полномочия 1 700 государственных инспекторов по охране окружающей среды.

Стратегия, представленная в общих чертах в июле прошлого года, была раскритикована за "частичность и неполноту" амбиций, в частности, Национальным комитетом по биоразнообразию, который объединяет 150 ученых, представителей местной власти и неправительственных организаций.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает таяние ледников беспрецедентным вызовом для человечества и призывает государства мира работать вместе над сокращением выбросов, вызывающих нагрев планеты.

Как стало известно, глобальное потепление увеличило скорость таяния ледников в Гренландии в пять раз за последние 20 лет.