Франція хоче відвести 10% своєї території під захист біорізноманіття

Франція візьме 10% території країни під "надійний захист", щоб зупинити поступове знищення рослинного і тваринного світу.

Про це йдеться у новій стратегії біорізноманіття країни до 2030 року, яку прем'єр-міністерка Елізабет Борн представила в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Стратегія, на яку чекали вже два роки, пропонує низку заходів для захисту та відновлення природних наземних і морських територій.

"Колапс живих істот є екзистенційною загрозою для наших суспільств. Щоб зупинити його та змінити тенденцію, ми приймаємо національну стратегію біорізноманіття до 2030 року. Наша мета зрозуміла: закріпити екологічний перехід у повсякденному житті", – оголосила Борн.

Стратегія ґрунтується на Куньмін-Монреальській угоді, досягнутій у грудні на Конференції з біорізноманіття COP15, та Стратегії ЄС з біорізноманіття до 2030 року, яка передбачає ефективний захист 30% суші та океанів, відновлення 30% деградованих екосистем та скорочення на 50% використання пестицидів.

"Крах біорізноманіття настільки сильний, настільки швидкий і настільки поширений, що насувається шосте вимирання (...) Коротше кажучи, крах біорізноманіття є екзистенційною загрозою для наших суспільств. Ми повинні швидко зупинити його і змінити тенденцію", – додала прем'єр-міністерка.

За даними Міжурядової науково-політичної платформи ООН з біорізноманіття та екосистем (IPBES), один мільйон видів у світі перебуває під загрозою зникнення, а три з чотирьох наземних екосистем вважаються деградованими. Франція посідає шосте місце у світі за кількістю видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Із 40 заходів, передбачених у запропонованій французькій стратегії, уряд хоче збільшити площі, що перебувають під "сильним захистом", з менш ніж 5% сьогодні до 10% території країни до 2030 року.

Ще однією ключовою віхою для морського середовища, згідно з пропозицією, є мета уряду повністю захистити морські акваторії та материкові льодовики до 2030 року, тоді як сьогодні під захистом перебуває лише 60% цих територій.

Інші заходи включають боротьбу з меліорацією, забрудненням пластиком і підводним шумом, заборону імпорту продуктів, які сприяють вирубці лісів за кордоном, зменшення вдвічі світлового забруднення і зменшення впливу пестицидів.

Відновлення природи також лежить в основі стратегії, оскільки Європейський Союз щойно прийняв відповідний закон, маючи намір відновити 30% деградованих земель і морських територій до 2030 року.

Франція планує висадити 50 000 кілометрів живоплотів і створити 50 000 гектарів водно-болотних угідь, щоб досягти цієї мети. Загалом щороку відновлюватиметься 120 000 гектарів природних територій, що вдвічі зменшить темпи їхнього руйнування.

Для реалізації цих заходів уряд обіцяє "безпрецедентний" бюджет у розмірі 1 млрд євро у 2024 році, що на 250 млн євро більше, ніж у попередньому році.

Для "посилення цих дій" уряд також планує створити 141 робоче місце в урядових відомствах і розширити повноваження 1 700 державних інспекторів з охорони довкілля.

Стратегія, представлена в загальних рисах у липні минулого року, була розкритикована за "частковість і неповноту" амбіцій, зокрема, Національним комітетом з біорізноманіття, який об'єднує 150 науковців, представників місцевої влади та неурядових організацій.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає танення льодовиків безпрецедентним викликом для людства та закликає держави світу працювати разом над скороченням викидів, що викликають нагрівання планети.

Як стало відомо, глобальне потепління збільшило швидкість танення льодовиків у Гренландії в п’ять разів за останні 20 років.