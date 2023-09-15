Орбан упрекнул ЕС в том, что он занимается климатом, а не рождаемостью

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил других европейских лидеров, что они нагнетают страх перед угрозой изменения климата, но игнорируют проблемы падения рождаемости.

Об этом Орбан сказал в своем выступлении на двухдневном Будапештском демографическом саммите, его цитирует издание Politico, сообщает "Европейская правда".

"Европа действует из страха, и страх делает нас проигравшими. Мы говорим, что будущего нет, и поэтому это становится самореализующимся пророчеством", – сказал Орбан.

Он заявил, что западные элиты игнорируют вопросы демографии, а занятые "квотами углерода".

"Они требуют, чтобы люди жили в страхе перед приближением Армагеддона", – отметил глава венгерского правительства.

Венгрия является одной из нескольких стран Центральной и Восточной Европы, пытающихся остановить падение рождаемости. Все страны Европейского Союза имеют менее 2,1 ребенка в женщину, необходимые для сохранения стабильности населения без миграции.

Старение населения порождает острые вопросы к правительствам по финансированию государства, поскольку количество пожилых людей растет, а доля людей трудоспособного возраста падает.

Правительство Орбана сделало рождаемость ключевым политическим приоритетом, инвестируя около 5 процентов ВВП страны в политику создания семей.

Уровень рождаемости в Венгрии больше не является самым низким в Евросоюзе, каким он был десять лет назад, в то время как колеблется немного выше среднего по ЕС.

В четверг венгерский лидер объявил, что правительство снизит порог для освобождения женщин от уплаты налога с четырех детей до трех.

Президент Венгрии Каталин Новак и организатор конференции повторила месседж Орбана о неправильных европейских приоритетах. Она сказала, что хотя "об изменении климата бьют в набат, мало внимания уделяют настоящей проблеме".

"Демографическая зима превращается в ледниковый период", – сказала она.

Общий коэффициент рождаемости (количество новорожденных, приходящихся на одну женщину репродуктивного возраста) в ЕС в 2021 году составил 1,53.