ЕСПЧ начал рассмотрение иска шести португальцев против 32 стран из-за изменения климата

Европейский суд по правам человека в среду начал рассмотрение иска шести граждан Португалии против 32 европейских государств, которые обвиняются в нарушении прав человека из-за недостаточных мер против климатических изменений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.

Иск в ЕСПЧ подали еще в сентябре 2020 года против 27 стран-членов ЕС, а также Великобритании, Норвегии, России, Турции и Швейцарии. Это самое большое дело об изменениях климата, которое за свою историю рассматривал суд в Страсбурге.

Истцов в возрасте от 11 до 24 лет поддерживает британская Глобальная сеть правовых действий. Они добиваются юридически обязательного решения, которое заставит государства принять меры для противодействия климатическим изменениям.

Заявители утверждают, что изменение климата угрожает их правам, в частности праву на жизнь, физическое и психическое благополучие.

Решение по делу ожидается в первой половине 2024 года. Если ЕСПЧ удовлетворит жалобу истцов, это может привести к тому, что национальные суды обяжут правительства сократить выбросы углекислого газа, которые вызывают изменение климата, быстрее, чем планируется сейчас.

В Европе и за ее пределами растет количество аналогичных исков, в которых от правительств требуют более активного внедрения климатических политик.

К примеру, в 2021 году Конституционный суд Германии удовлетворил иск несовершеннолетних экоактивистов, которым они требовали от правительства ужесточить требования закона для защиты климата, принятого двумя годами ранее.