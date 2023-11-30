В Испании умерли четыре мигранта, которых вытолкнули из лодки в метрах от берега

Четверо мигрантов из неопределенных стран Северной Африки погибли в метрах от берега на юге Испании после того, как их вытолкали из лодки, на которой они добирались.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на пресс-службу правительства в южной провинции Кадис.

Региональное правительство Кадиса отметило, что 27 пассажиров были высажены лодочниками возле пляжа Кампосото. Еще восьмерых высадили неподалеку от другого пляжа, добавили в пресс-службе.

По их словам, 31 человек с лодки, в том числе шестеро детей, выжили после инцидента, произошедшего в среду днем, а четверо человек доставили в больницу.

На видео, снятом мужчиной, работающим в этом районе, видно, как мигрантов выталкивают за борт лодки, тогда как другие в неспокойных водах пытаются доплыть до берега.

По словам Хавьера Гонсалеса, который руководит морской компанией, ему и его сыну удалось спасти восемь человек, а в первоначальной спасательной операции не участвовали ни полицейские, ни морские спасатели.

В заявлении правительства Кадиса отмечается, что лодочники сбежали. Полиция использовала беспилотники, чтобы попытаться найти их, но безуспешно, сообщили в ведомстве.

Ранее возле греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно, в результате чего 13 членов экипажа пропали без вести.

Перед этим сообщалось, что сильные штормы и наводнения привели к гибели девяти человек по всей Турции, включая моряка на судне Kafkametler, которое затонуло у черноморского побережья.

Еще одно грузовое судно Pallada под флагом Камеруна село на мель возле Эрегли в Турции и раскололось на две части. Все 13 членов экипажа, среди которых граждане Украины, были спасены.

Перед этим по меньшей мере пять человек погибли после того, как лодка с мигрантами в штормовую погоду перевернулась возле турецкого курорта Чешме.