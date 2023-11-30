В Іспанії померли 4 мігранти, яких виштовхнули з човна в метрах від берега

Четверо мігрантів з невизначених країн Північної Африки загинули в метрах від берега на півдні Іспанії після того, як їх виштовхали з човна, в якому вони подорожували.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на пресслужбу уряду в південній провінції Кадіс.

Регіональний уряд Кадісу зазначив, що 27 пасажирів були висаджені човнярами біля пляжу Кампосото. Ще вісьмох висадили неподалік від іншого пляжу, додали в пресслужбі.

За їхніми словами, 31 людина з човна, в тому числі шестеро дітей, вижили після інциденту, що стався в середу вдень, а четверо осіб доставили в лікарню.

На відео, знятому чоловіком, який працює в цьому районі, видно, як мігрантів виштовхують за борт човна, тоді як інші в неспокійних водах намагаються доплисти до берега.

За словами Хав'єра Гонсалеса, який керує морською компанією, йому та його сину вдалося врятувати вісьмох людей, а в початковій рятувальній операції не брали участі ані поліцейські, ані морські рятувальники.

В заяві уряду Кадісу зазначають, що човняри втекли. Поліція використовувала безпілотники, щоб спробувати знайти їх, але не досягла успіху, повідомили у відомстві.

Раніше біля грецького острова Лесбос затонуло вантажне судно, внаслідок чого 13 членів екіпажу зникли безвісти.

Перед цим повідомляли, що сильні шторми і повені призвели до загибелі дев'яти людей по всій Туреччині, включно з моряком на судні Kafkametler, яке затонуло біля чорноморського узбережжя.

Ще одне вантажне судно Pallada під прапором Камеруну сіло на мілину біля Ереглі в Туреччині й розкололося на дві частини. Усі 13 членів екіпажу, громадяни України, були врятовані.

Також щонайменше п'ятеро людей загинули після того, як човен з мігрантами в штормову погоду перекинувся біля турецького курорту Чешме.