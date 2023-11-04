Украина не просит послаблений на пути в ЕС и выполняет рекомендации - Зеленский

Украина не просит для себя послаблений, чтобы вступить в Евросоюз и выполняет все предоставленные Киеву рекомендации Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По его словам, Киев реализовал рекомендации, необходимые для начала переговоров о членстве в ЕС и касающиеся верховенства права, защиты прав человека и свобод национальных сообществ, большей прозрачности в работе государственных институтов, а также усиления антикоррупционной инфраструктуры.

Он отметил, что Украина готовит принятие закона о лоббизме, что, как убежден Зеленский, придаст прозрачности политическим процессам и надежно защитит государство от деструктивного влияния олигархов, а также других лиц, которые пытаются обойти верховенство права.

"Очень важно, чтобы поддержка Европы и других наших партнеров оставалась устойчивой и надежной. Это касается как обороны, так и финансовой поддержки. РФ должна видеть, что мир не отступает, защищая свободу и международное право", – резюмировал президент.

Сегодня, 4 ноября, проходит визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев перед публикацией отчета о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС, который ожидается 8 ноября.

О вероятном визите президента Еврокомиссии в Украину стало известно на прошлой неделе. В СМИ предположили, что это может свидетельствовать о положительной оценке прогресса Киева в "кандидатских" реформах.

Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.