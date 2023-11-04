Президент Еврокомиссии назвала цель своего визита в Украину

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью ее визита в Украину является подведение итогов по ряду вопросов.

Заявление фон дер Ляйен приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"Конечно, тема расширения будет на первом месте в повестке дня, но также наша финансовая и военная поддержка, 12-й пакет санкций, то есть широкий спектр вопросов, которые мы должны обсудить", – отметила она.

По словам президента Еврокомиссии, важнейшим сообщением, с которым она едет в Киев, является "это заверение, что мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется".

Фон дер Ляйен проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, ожидается выступление фон дер Ляйен в Верховной Раде.

О вероятном визите президента Еврокомиссии в Украину стало известно на прошлой неделе. В СМИ предположили, что это может свидетельствовать о положительной оценке прогресса Киева в "кандидатских" реформах.

Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.