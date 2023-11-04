Україна не просить для себе послаблень, щоб вступити в Євросоюз та виконує всі надані Києву рекомендації Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За його словами, Київ реалізував рекомендації, що необхідні для початку переговорів щодо членства в ЄС та які стосується верховенства права, захисту людських прав та свобод національних спільнот, більшої прозорості в роботі державних інституцій, а також посилення антикорупційної інфраструктури.

Він наголосив, що Україна готує ухвалення закону про лобізм, що, як переконаний Зеленський, додасть прозорості політичним процесам та надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів, а також інших осіб, які намагаються обійти верховенство права.

"Дуже важливо, щоб підтримка Європи та інших наших партнерів залишалася стійкою та надійною. Це стосується як оборони, так і фінансової підтримки. РФ повинна бачити, що світ не відступає, захищаючи свободу й міжнародне право", – резюмував президент.

Сьогодні, 4 листопада, відбувається візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва перед публікацією звіту про прогрес України на шляху до членства в ЄС, який очікується 8 листопада.

Про ймовірний візит президентки Єврокомісії в Україну стало відомо минулого тижня. У ЗМІ припустили, що це може свідчити про позитивну оцінку прогресу Києва у "кандидатських" реформах.

Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.