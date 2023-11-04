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Україна не просить послаблень на шляху до ЄС і виконує рекомендації – Зеленський

Субота, 4 листопада 2023, 15:24

Україна не просить для себе послаблень, щоб вступити в Євросоюз та виконує всі надані Києву рекомендації Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За його словами, Київ реалізував рекомендації, що необхідні для початку переговорів щодо членства в ЄС та які стосується верховенства права, захисту людських прав та свобод національних спільнот, більшої прозорості в роботі державних інституцій, а також посилення антикорупційної інфраструктури.

Він наголосив, що Україна готує ухвалення закону про лобізм, що, як переконаний Зеленський, додасть прозорості політичним процесам та надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів, а також інших осіб, які намагаються обійти верховенство права.

Стефанішина очікує на позитивну оцінку прогресу України на шляху до ЄС

"Дуже важливо, щоб підтримка Європи та інших наших партнерів залишалася стійкою та надійною. Це стосується як оборони, так і фінансової підтримки. РФ повинна бачити, що світ не відступає, захищаючи свободу й міжнародне право", – резюмував президент.

Сьогодні, 4 листопада, відбувається візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва перед публікацією звіту про прогрес України на шляху до членства в ЄС, який очікується 8 листопада.

Про ймовірний візит президентки Єврокомісії в Україну стало відомо минулого тижня. У ЗМІ припустили, що це може свідчити про позитивну оцінку прогресу Києва у "кандидатських" реформах.

Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.  

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