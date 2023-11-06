Шольц призвал немцев встать на защиту евреев в стране

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал сограждан занять четкую позицию против антисемитизма.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Mannheimer Morgen.

По его словам, тот, нападает на евреев в Германии, "нападает на всех нас".

"Поэтому мы все должны встать на защиту евреев в Германии. Вот почему мы все должны встать на защиту евреев в Германии, речь идет о гражданском мужестве", – отметил Шольц.

Федеральный канцлер также подчеркнул, что обязанностью государства является защита еврейских институтов, а с антисемитизмом надо бороться – без всякого прощения.

"Правоохранительные органы имеют необходимые инструменты и должны их последовательно использовать. У меня сложилось впечатление, что полиция и суды знают, что делать", – резюмировал Шольц.

Ранее в немецком Франкфурте-на-Майне состоялась пропалестинская демонстрация, участники которой держали плакаты с изображением израильского флага в мусорном баке и рунами СС.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Габек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

Кроме того, Центральный совет мусульман Германии осудил антисемитские инциденты на пропалестинских демонстрациях в стране.