Шольц закликав німців стати на захист євреїв в країні

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав співгромадян зайняти чітку позицію проти антисемітизму.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Mannheimer Morgen.

За його словами, той, нападає на євреїв у Німеччині, "нападає на всіх нас".

"Тому ми всі повинні стати на захист євреїв у Німеччині. Ось чому ми всі повинні стати на захист євреїв у Німеччині, мова йде про громадянську мужність", – зазначив Шольц.

Федеральний канцлер також підкреслив, що обов'язком держави є захист єврейських інституцій, а з антисемітизмом треба боротися – без жодного прощення.

"Правоохоронні органи мають необхідні інструменти та повинні їх послідовно використовувати. У мене склалося враження, що поліція й суди знають, що робити", – резюмував Шольц.

Раніше у німецькому Франкфурті-на-Майні відбулась пропалестинська демонстрація, учасники якої тримали плакати із зображенням ізраїльського прапора в сміттєвому баку та рунами СС.

Перед цим віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

Крім того, Центральна рада мусульман Німеччини засудила антисемітські інциденти на пропалестинських демонстраціях.