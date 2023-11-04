Совет мусульман Германии осудил антисемитизм на пропалестинских акциях

Центральный совет мусульман Германии осудил антисемитские инциденты на пропалестинских демонстрациях в стране.

Об этом заявил председатель совета Айман Мазик в эфире радио Deutschlandfunk, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Он отметил "очень явные правонарушения, антисемитские преступления на почве ненависти к евреям".

По его словам, есть группы, которые используют такие демонстрации для скандирования лозунгов против евреев и антисемитизма: "Мы не должны допустить, чтобы так было".

Мазик призвал мусульман быть осторожными при посещении демонстраций.

В то же время он призвал не уравнивать всех мусульман. В эти выходные, например, также звучит много призывов к молитве за мир и мероприятий с четким посланием о достижении прекращения огня, оказании гуманитарной помощи и предотвращении продолжения войны, добавил Мазик.

Центральный совет является одной из крупнейших мусульманских организаций в Германии.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Габек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

Перед этим министр внутренних дел Нэнси Фезер объявила о том, что деятельность радикальной исламской террористической организации ХАМАС и палестинской сети Samidoun запрещена в Германии.