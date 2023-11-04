Во Франкфурте на пропалестинской акции полиция изъяла табличку с рунами СС: есть задержанные

В немецком Франкфурте-на-Майне накануне вечером состоялась пропалестинская демонстрация, участники которой держали плакаты с изображением израильского флага в мусорном баке и рунами СС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Около 850 человек приняли участие в демонстрации в центре Франкфурта под лозунгом "Прекратить огонь в Газе".

Полиция задержала девять участников акции. Против них возбуждено дело по подозрению в разжигании ненависти и использовании антиконституционных символов.

По словам полицейских, они изъяли плакат с "рунами СС" и арестовали женщину, которая его держала.

Другая женщина держала плакат с изображением флага Израиля в мусорном баке и надписью "Сохраняйте мир чистым". Плакат также изъяли, а женщине предъявили обвинение по подозрению в разжигании ненависти.

Warum werden palästinensische Demos verboten?



Weil bei solchen Demos, wie heute in Frankfurt, Plakate mit SS-Runen oder das Plakat siehe unten zu sehen sind.

Antisemitismus pur.

Deshalb. pic.twitter.com/O8JlZnoVk1 — Carsten Schellhorn (@cschellhorn) November 3, 2023

Также накануне состоялась пропалестинская демонстрация в Эссене, на которую собралось 3 000 человек. Она была организована частным лицом.

По данным полиции, демонстрация была "очень громкой и эмоциональной, но мирной".

Правоохранители не зафиксировали значительных правонарушений. Демонстрацию сопровождал большие силы полиции.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Габек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

Кроме того, Центральный совет мусульман Германии осудил антисемитские инциденты на пропалестинских демонстрациях в стране.