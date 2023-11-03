Франция отправляет второй вертолетоносец к побережью Газы

Франция отправит свой второй вертолетоносец к побережью сектора Газа, чтобы оказать медицинскую помощь людям, пострадавшим от израильских бомбардировок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Париж уже отправил вертолетоносец Tonnerre в восточное Средиземноморье с миссией, которую президент Эмманюэль Макрон назвал миссией поддержки больниц Газы.

На этой неделе Египет начал пропускать ограниченное количество раненых из-за своей границы с Газой.

Однако непонятно, что именно будут делать корабли в регионе, поскольку они слишком малы, чтобы работать как полевые госпитали для количества раненых, прибывающих из Газы.

В разговоре с радио France Info министр обороны Себастьен Лекорню сказал, что вертолетоносец Dixmude теперь также будет направляться в регион.

Вертолетоносец Dixmude ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

"Его оборудуют, чтобы превратить его в больничное судно", – сказал Лекорню.

Французский военный источник сообщил, что Tonnerre, который имеет около 60 коек и два операционных блока, может использоваться только временно и в качестве резерва для большей больницы на суше.

Когда его спросили, насколько практически было бы переправлять людей с суши на море, Лекорню сказал, что все еще находится на стадии планирования, и продолжаются обсуждения с египетскими и израильскими властями.

"Идея состоит в том, чтобы сказать всем участникам этого конфликта, что мы не можем покидать гражданское население под угрозой и, прежде всего, без решения проблемы здравоохранения на гуманитарном уровне", – сказал Лекорню.

Он надеется, что решение Франции отправить корабли поощрит других сделать это, создав критическую массу.

Ранее Израиль обратился к Германии, Франции и Италии с просьбой предоставить госпитальные суда для лечения раненых из сектора Газа.

Между тем власти Кипра совместно с партнерами в Европейском Союзе и на Ближнем Востоке прорабатывают создание морского коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа из главного порта острова Лимасол.