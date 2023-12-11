Reuters: ЕС близок к согласованию 12-го пакета санкций против РФ

Государства Европейского Союза приблизились к согласованию следующего, 12-го пакета санкций против России, который предусматривает в частности запрет на бриллианты российского происхождения и дополнительные ограничения на российскую нефть.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", агентству Reuters рассказали четверо информированных источников.

Согласованные на сегодня формулировки санкций ЕС содержат жесткие меры относительно того, как доказать, что российская нефть торгуется по цене ниже предельной в 60 долларов за баррель.

В то же время, по данным Reuters, предложение Еврокомиссии запретить продажу России старых нефтяных танкеров, которые могут использоваться для обхода "потолка цен", было смягчено под давлением средиземноморских стран.

В последнем проекте санкций судоходные компании теперь должны только "отчитываться" о таких продажах.

Также государства ЕС доработали положение о запрете реэкспорта в Россию всех товаров, входящих в перечень таможенных кодов Еврокомиссии. Перечень товаров, как и ожидалось, сократили, а для контроля над выполнением этого положения компании ЕС будут заключать с контрагентами контракты, причем переход на такие контракты будет поэтапным.

Кроме того, члены Евросоюза отказались от предложения обязательно санкционировать "любой перевод средств" российской компанией или гражданином России за пределы ЕС. Согласно проекту, такое правило будет распространяться на переводы от 100 тысяч евро.

В то же время в ЕС до сих пор ведутся дискуссии относительно положений об изъятии санкционных товаров для личного пользования – от личных вещей до автомобилей, а также вероятного продолжения исключений из санкций для государств-членов.

Запрет на импорт непромышленных российских бриллиантов, по словам источников Reuters, уже согласован после соответствующего решения лидеров "Группы семи" на прошлой неделе и должен заработать с 1 января 2024 года.